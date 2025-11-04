Littérature: le Prix Goncourt 2025 attribué à Laurent Mauvignier pour «La maison vide»

Laurent Mauvignier reçoit le plus prestigieux des prix littéraires français pour La maison vide (Minuit), une fresque de 750 pages, dans laquelle il raconte les joies - rares - et les peines d'une famille corsetée par les traditions et frappée de plein fouet par les deux guerres mondiales du XXe siècle.



Âgé de 58 ans, l’écrivain a été distingué dès le premier tour du vote, devançant la Belge Caroline Lamarche (Le bel obscur, Seuil), Emmanuel Carrère (Kolkhoze, P.O.L) et Nathacha Appanah (La nuit au cœur, Gallimard). C'est l'écrivain Philippe Claudel, président de l'académie, qui a annoncé le nom du lauréat, depuis les marches du restaurant Drouant à Paris, mettant ainsi fin au suspens.



L'histoire de La maison vide est celle des ascendants de l'auteur, dans un village de Touraine. Laurent Mauvignier tente de percer le mystère du suicide de son père en revenant sur les drames successifs qui ont émaillé, de génération en génération, sa famille.