Liverpool: Klopp veut réunir Van Dijk et Koulibaly

Liverpool rejoint la lutte pour Koulibaly, défenseur de Naples, qui est suivi par tous les grands clubs européens. Selon 'Il Mattino', visité par Besoccer aucune offre n'a été transmise, mais l'intérêt 'red' pourrait accélérer les choses dans les prochaines semaines.

"Naples n'est pas obligé de vendre, Koulibaly et Allan ne partiront pas. S'ils sont vendus, je m'enchaîne devant le centre d'entraînement", a signalé avec véhémence Carlo Ancelotti au début du mois d'avril, comme pour envoyer un message fort à sa direction.



Carlo Ancelotti veut que le Napoli ait son mot à dire et puisse lutter pour les titres importants la saison prochaine, ce qui signifierait se rapprocher de la Juventus. Et pour cela, l'Italien a besoin que Koulibaly reste à Naples, même s'il est un des joueurs les plus cotés d'Europe.



La Juventus, qui devra renforcer sa défense, le suit de près, tout comme Manchester United. Mais le dernier club à avoir fait part de son intérêt n'est autre que le Liverpool de Jürgen Klopp.

Selon 'Il Mattino', l'intérêt des 'Reds' est réel, même si pour le moment aucune offre n'a été transmise. Klopp veut une des meilleures défenses centrales d'Europe en unissant Kalidou Koulibaly aux côtés de Virgil Van Dijk.



La source citée plus haut affirme que le transfert du Sénégalais ne descendrait pas en-dessous des 100 millions d'euros, ce qui signifie que Koulibaly pourrait devenir le défenseur le plus cher de l'histoire.