Liverpool Vs Man City: la presse sportive vante le "plongeur" Mané et se défoule sur Guardiola

La victoire de Liverpool dans le choc de la Premier League contre Manchester City (3-1) fait la Une ce lundi. Le journal "Figaro" fait la revue des quotidiens européens, avec un "Pep tout rouge" et au Sénégal la réponse de Sadio Mané à Pep qui le taxait de "plongeur".



«Prends ça Pep !» titre le Daily Mail Sport. Un titre accompagnant la photo spectaculaire de Roberto Firmino donnant un coup de pied dans le vide après le troisième but signé Sadio Mané. Le journal anglais explique que Guardiola est en colère contre la VAR suite à la défaite de son équipe.



«Guardiola voit rouge». C’est la une du Telegraph Sport avec une photo de l’entraîneur de Manchester City menaçant l’arbitre. Le quotidien anglais affirme que la VAR s’est trompée et que les Citizens auraient dû bénéficier d’un penalty avant l’ouverture du score de Fabinho.



«Guardiola excédé» titre le Times Sport. La photo accompagnant la Une dévoile un Guardiola furieux auprès des arbitres et montrant du doigt le nombre de penalty oublié selon lui par la VAR.



Le Daily Express Sport se concentre sur la victoire de Liverpool qui fait un grand pas vers le titre. Malgré un Pep Guardiola «furieux» qui est venu remercier l’arbitre «ironiquement» à la fin du match, les Reds étaient «trop bons».



Au Sénégal, "Record" titre à sa Une "Sadio ne plonge pas, il vole" en réponse parfaite à Pep qui avait taxé le reds de "plongeur" avant le choc de City.