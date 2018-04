Liverpool : l'incroyable Salah continue d'affoler les compteurs !

Mais qui peut arrêter Mohamed Salah ? Récemment nommé meilleur joueur de Premier League par ses pairs, l'attaquant de Liverpool réalise une saison tout simplement extraordinaire. Dominateur en championnat d'Angleterre, l'Egyptien porte également son équipe en Ligue des Champions. Mardi, le joueur de 25 ans a ainsi été le bourreau de son ancienne équipe, l'AS Roma (5-2), en demi-finale aller en compilant deux buts et deux passes décisives. Véritable cauchemar pour le défenseur adverse Juan Jesus, . Gerrard désigne Salah comme «le meilleur du monde» Insaisissable et décisive sur cette partie, la star des Reds a bien évidemment été encensée dans les médias après cette performance XXL. Désormais consultant pour BT Sport, l'ancien capitaine de Liverpool Steven Gerrard s'est totalement lâché sur le Pharaon. «Salah se trouve dans la forme de sa vie. C'est difficile de le comparer avec Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi, qui réalisent de telles performances depuis longtemps et sont capables d'être réguliers tous les ans. Mais sans le moindre doute, il est actuellement le meilleur joueur du monde», a estimé l'Anglais.



S'il est toujours difficile d'être comparé aux deux extraterrestres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Salah n'a rien à leur envier cette saison sur le plan statistique ! Avec 43 buts marqués toutes compétitions confondues, l'Egyptien est actuellement le meilleur buteur d'Europe devant le Portugais (42 buts), Ciro Immobile (41 buts) et l'Argentin (40 buts). C'est dire sa régularité sur cette saison. Klopp n'en revient toujours pas... Déjà auteur d'un exercice historique en Premier League avec 31 réalisations (un record pour un Africain et un record absolu égalé depuis la mise en place du championnat à 20 clubs), Salah confirme sur la scène européenne. Avec 10 buts marqués en C1 (hors barrages), l'Egyptien est devenu l'Africain le plus prolifique sur une saison devant un certain Samuel Eto'o (8 buts en 2010-2011 avec l'Inter Milan). «Salah ? Incroyable. Les premières vingt minutes, nous avons appris à connaître l'adversaire et après, ça a été incroyable. Le premier but, c'est une frappe formidable. Et après, ça a été encore mieux. Quel joueur ! Il est en très grande forme physique», a admiré son coach Jürgen Klopp. Phénoménal, Salah ne cesse d'impressionner son monde.

