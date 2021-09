Livre-Hommage sur Bruno Diatta: sa vie et son parcours retracé par un document

La famille de Feu Bruno Diatta, ancien Ministre, Chef du Service Protocole Présidentiel de 1977 à 2018 a procédé, ce mardi à la cérémonie de présentation du livre-hommage intitulé : «Bruno Diatta, au Service de la République ».



La cérémonie de dédicace organisée par la famille a eu lieu en présence d’Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture qui a présenté son allocution au nom du président de la République Macky Sall. Selon le ministre de la Culture et de la Communication Bruno Diatta a marqué d’une empreinte indélébile le Sénégal tout entier.



« Je voudrais prendre la parole pour rendre hommage à cet homme exceptionnel, Bruno Diatta, qui toute sa vie durant, a marqué de son empreinte le Sénégal tout entier, l’Afrique et le monde…Investi de l’honneur de représenter le Chef de l’Etat, je n’en suis pas moins saisi d’une immense émotion. L’événement qui nous réuni aujourd’hui est particulièrement symbolique. Ce livre est un Album qui s’inscrit dans la catégorie de Bolier avec cette particularité qu’au-delà des images parlantes, il est éclairé d’une forme de témoignage sincère et argumenté sur un homme que nous reconnaissons comme un modèle », témoigne d’Abdoulaye Diop.



Poursuivant ces propos, le ministre de rappeler que le Chef de l’Etat a reconnu la discrétion et un parcours lumineux et conciliant, le brillant enfant de la lignée de la reine Aline Sitoé Diatta était loué de tous.



Pour Moustapha Mbengue, Directeur Général de l’école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes (Ebad), cet événement douloureux a fait naître une ferveur populaire, à la hauteur de la surprise et du choc.

« Il y a le Sénégal qui pleure la disparation d’un de ses plus dignes fils. Cependant, cet événement douloureux a fait naître une ferveur populaire, à la hauteur de la surprise et du choc. Il ne fallait donc pas laisser tomber cette ferveur et de transmettre les valeurs que Monsieur Diatta incarnait. Mais immortaliser l’homme par l’écriture. Ainsi, donc, on a réalisé avec la famille ce document qui restera dans les annales », a-t-il indiqué.



Avant de souligner que tout le monde a cherché à célébrer Bruno Diatta parce qu’il a servi le Sénégal partout dans le monde.