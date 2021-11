Locales 2022 : Achille Mané, investi pour le compte du MGD, dénonce l'échec de l'équipe municipale de Simbandi Balante

Le Mouvement Goudomp Debout (MGD), a retenu, Achille Mané, Professeur de Lettres Modernes au Lycée de Goudomp en perspective des élections locales, pour aller à la conquête de la mairie de Simbandi Balante. Venu déposer leur liste à la sous-préfecture de Djibanar, le jeune candidat membre fondateur dudit mouvement, qui évoque ses raisons de briguer la mairie de sa commune, note que c’est une demande sociale. Selon lui, les populations convaincues de leur projet de société, ont constaté l'échec des politiques et l'équipe municipale en place.



« Aujourd'hui, je suis le candidat, tête de liste de la Coalition Jammi Gox Yi pour la mairie de Simbandi Balante. Ce Mercredi 03/11/2021, nous avons déposé avec succès nos dossiers de candidature à la sous-préfecture de Djibanar. Nous remercions de passage les autorités administratives et toute l'équipe déployée pour la circonstance. Avec leur disponibilité et leur sens de responsabilité, le dépôt des listes s'est bien déroulé, sans heurt ni bruits », a déclaré Achille Mané.



Le candidat de MGD, de poursuivre : « Ma candidature à la mairie de Simbandi Balante est motivée par plusieurs raisons. D'abord, elle est une demande sociale, car les populations de manière générale, ont constaté l'échec des politiques et l'équipe municipale en place, ce qui justifie le besoin de changement pour faire émerger notre commune. Ensuite, si le choix est tourné vers nous, c'est parce que, avec le Mouvement Goudomp Debout, depuis des années, nous avons sillonné tous les villages de la commune afin de partager avec eux, notre programme, notre vision. Et je pense que le projet de société réaliste et réalisable que le Mouvement porte, a fini de convaincre les populations, tant au niveau départemental que communal ».



Par ailleurs, le secrétaire général départemental et coordonnateur communal dudit mouvement politique dans la Commune de Simbandi Balante, soutient que la politique autrement, exclusivement faite pour servir le peuple, est possible.



« Le mouvement Goudomp Debout, sans être aux commandes, a déjà posé des actes concrets et visibles de hautes factures sur tous les domaines… La politique autrement, exclusivement faite pour servir le peuple, est possible. Elle doit être faite par des hommes de valeur, des hommes de devoir, des hommes intègres, prêts à se sacrifier pour l'intérêt général. Notre crédo avec Goudomp Debout est de donner le sourire au peuple. Donc, vous conviendrez avec moi que ma candidature n'est pas une ambition démesurée, mais émane de mon engagement au service de ma population », dit-il.



Pour M. Mané, qui se dit pessimiste, évoque leur bilan soutenu par la population. « Oui, rien n'est facile dans la vie, mais avec la détermination, on arrive à obtenir ce que l'on veut. En plus, lorsque l'on sait qui on est, ce que l'on vaut et où on va, on a plus droit à être pessimiste. En réalité notre optimisme pour la victoire finale repose sur notre bilan, notre programme soutenu par la population et surtout l'homogénéité de l'équipe dynamique qui m'entoure pour ce combat. Donc, nous donnons rendez-vous à tout le monde au soir du 23 janvier 2022 pour la victoire finale ».