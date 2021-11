Locales 2022: Barthélémy Dias liste ses engagements pour la mairie de Dakar

Le maire sortant de Mermoz Sacré-cœur a listé ses engagements, ce dimanche lors du meeting pour son investiture. Choisi comme tête de liste de la coalition ”Yéwi askan wi” pour briguer la mairie de Dakar, Barthélémy Dias soutient que cette élection est le premier tour de l’élection présidentielle de 2024. Il invite à réinventer Dakar. Le maire a également évoque ses engagements une fois élus, à se mettre au service exclusif des Dakaroises et Dakarois pour leur assurer un bien-être collectif.



« Cette élection est le premier tour de l’élection présidentielle de 2024. Que le monde le sache, le Sénégal à tournée le dos à ce régime liberticide et dictatorial. Je voudrais à l’entame de mes propos, exprimer une pensée pieuse à tous les martyres de la démocratie tombés sur les champs d’honneur lors des événements regrettables du mois de mars 2021. Je voudrais rappeler, que si nous sommes ici aujourd’hui, c’est parce qu’il y a 14 Sénégalais qui ont accepté de sacrifier leur vie au nom de la démocratie. Il y a eu des centaines de Sénégalais à travers tout le Sénégal qui ont accepté de verser leur sang pour la dignité de la démocratie et à ce titre, je voudrais demander d’observer une minute de silence à la mémoire de ces dignes fils du Sénégal qui ont permis à la démocratie sénégalaise de respirer », a déclaré le maire sortant de Mermoz Sacré-cœur.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Il nous faut réinventer Dakar, notre chez ville. Réinventer Dakar, c’est de rendre sa dignité à la ville capitale, ouverte au reste du monde, véritable porte de l’Afrique. Réinventer Dakar, c’est la rendre plus attractive et plus résiliente. Lui donner une place de premier choix à l’économie numérique, et à l’innovation technologique. Réinventer Dakar, c’est de rénover nos lycées et collèges et de leur doter d’équipements modernes, adapter nos structures de santé au besoin des populations, améliorer le cadre de vie en développant des espaces dédiés pour l’épanouissement économiques de nos différents acteurs ».



Selon Barthélémy Dias, il faut réinventer Dakar. « Pour réinventer Dakar, les priorités seront adossées sur une approche innovante. De la gouvernance territoriale dans tous les domaines dévolus à la ville Dakar. L’inclusion et la participation seront les traits marquant de cette approche innovante de la gouvernance territoriale. Aucun segment de ces compétences ne sera laissé en rate. Nous nous engageons à nous mettre au service exclusif des Dakaroises et Dakarois pour leur assurer un bien-être collectif. Nous nous engageons à travailler avec toutes les 19 communes sans aucune coloration politique », dit-il.



La maire a aussi souligné que l’ère de la vérité et du changement vient de sonner. « L’ère de la vérité et du changement vient de sonner. La coalition ”Yéwi askan wi” est là pour apporter ce changement. J’ai la certitude que si les élections se déroulent normalement nous allons les remporter haut la main au soir du 23 janvier 2022. Et pour ceux qui pensent que la démocratie n’a pas droit de respirer dans ce pays, vous savez ce que vous avez à faire, c’est que vous devez résister. Nous nous engageons à nous mettre au service exclusif des Dakaroises et Dakarois pour leur assurer un bien-être collectif », incite le maire.