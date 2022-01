Locales 2022: "On na perdu parce que dans BBY, il y a des rivalités", affirme Mame Boye Diao

Après avoir remercié toute la population locale d’avoir placé leur confiance en lui, le nouveau maire élu à la tête de la ville de Kolda a estimé que BBY a perdu à cause des rivalités qu’il y a dans l’Alliance Pour la République (APR).



« Nous pouvons faire mieux que ça pour que le Président ait une stabilité pour sa majorité. Nous croyons que nous, tous nous devons travailler parce que moi ainsi qu'Abdoulaye Bibi Baldé, nous faisons partie de la coalition BBY. Et ce qui nous incombe, c’est d’unir nos forces. Si nous avions uni nos forces, nous pouvions gagner les locales », a déclaré Mame Boye Diao.



Selon lui, cette défaite doit leur servir de leçon. « Cette défaite doit nous servir de leçon. On a perdu parce que dans BBY, il y a une rivalité. Et cela fait que finalement, on vote pour l’opposition contre la personne qui est dans le même parti que toi. Je pense que pour la survie de BBY, il faudrait revoir la manière dont on doit structurer l’Apr. Aussi, il faudrait qu’on travaille ensemble dans les localités », dit-il.



Après sa victoire à Kolda, Mame Boye Diao compte utiliser ses moyens pour trouver de l'emploi aux jeunes. « Nous croyons qu’avec les moyens que nous avons, nous pouvons créer des emplois au niveau de Kolda. C’est qui sera notre bataille. Et nous ferons tous pour les jeunes et les femmes de Kolda », assure-t-il.