Locales 2022 : Wallu revendique la victoire à Pikine avec un écart de 2.000 voix

La Grande Coalition Wallu Senegal a tenu une conférence de presse ce jeudi 17 mars 2022, à la permanence nationale du PDS. Les membres de Wallu revendiquent la victoire avec un écart de 2000 voix sur la Benno Bokk Yakaar au niveau de la Ville de Pikine. Cheikh Dieng et Cie demandent à la Cour d’Appel de dire le droit dans ce dossier en dehors de toute pression du pouvoir politique. Ils annoncent une marche ce vendredi à Pikine.



« La compilation des procès-verbaux issus des bureaux de vote a donné une victoire incontestable de près de 2000 voix de la coalition Wallu sur la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la ville de Pikine. Les résultats ont cependant été inversés par la commission départementale de recensement des votes qui a proclamé la victoire de Benno Bokk Yakaar avec une avance de 1906 voix », a fait savoir Cheikh Dieng, secrétaire général national adjoint du Pds.



« Toutefois, l'examen des procès-verbaux dans la commission départementale a permis de déceler des irrégularités grossières qui ont conduit à la confiscation de la victoire des urnes de la coalition Wallu », a-t-il ajouté.



Il liste un certain nombre d'irrégularités. « Sur les PV issus de la commission départementale de recensement, on note la majoration des scores de la coalition BBY ou de la minoration des scores de la coalition Wallu par rapport aux PV réels issus des bureaux de vote signés par tous les membres du bureau de vote. Ces écarts vont jusqu'à 45 voix. On note également des écarts significatifs pouvant aller jusqu'à 70 voix entre les suffrages valablement exprimés et le cumul des suffrages obtenus par les différentes coalitions en compétition », a listé le chargé des élections du PDS.



Selon Cheikh Dieng, l’ensemble de ces « irrégularités concerne au total des suffrages de 12943 voix qui ont permis de faire basculer la victoire de la coalition Wallu vers Benno Bokk Yakaar. Et elles ont été pour l’essentiel concentrées dans les communes de Pikine Nord, de Pikine Est, de Mbao et de Dalifort ».



L’ensemble de ces irrégularités, poursuit-il, ont été mentionné sur le procès-verbal de la « commission départementale de recensement des votes et un recours en annulation de tous les PV où ces irrégularités ont été constatées a été requis auprès de la Cour d’Appel, qui à ce jour a vidé presque la totalité des recours relatifs aux élections locales à l’exception notable de celle de la Ville de Pikine et de la commune de Pikine Nord. C’est pourquoi la Grande coalition Wallu Sénégal demande à la Cour d’Appel de dire le droit dans ce dossier en dehors de toute pression du pouvoir politique ».



Wallu annonce une marche ce vendredi, à Pikine pour que « le droit soit dit et que le droit soit bien dit ».