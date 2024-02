Loi d’amnistie : Le Forum civil s'oppose et demande la clarification des responsabilités

Le Forum civil, section sénégalaise de Transparency International, s’est opposé au projet de loi d'amnistie des faits politiques survenus entre 2021 et 2024 au Sénégal. Dans une déclaration transmise à l'APS, « l'organisation a exhorté le gouvernement et la justice sénégalaise à d'abord établir les responsabilités concernant ces événements ».



Celle-ci a fermement condamné le projet de loi d'amnistie proposé par le président de la République, le qualifiant « d'inapproprié et du contraire à la quête de vérité et de justice ». Les acteurs ont rappelé les violences extrêmes subies par de nombreux Sénégalais pendant cette période et les conséquences désastreuses sur l'économie et l'image du pays.



Cette démarche, selon le Forum civil, est cruciale pour établir une véritable réconciliation nationale. Une déclaration qui fait suite à l'annonce du Président Macky Sall lors du dialogue national à Diamniadio. Macky Sall informait son intention d'adopter en Conseil des ministres un projet de loi d'amnistie générale pour les faits politiques entre 2021 et 2024.



Le Forum civil a appelé « à la mise en place d'enquêtes transparentes et indépendantes pour faire la lumière sur les événements en question, ainsi que sur les procédures de recrutement et de formation des forces de défense et de sécurité (FDS) depuis 2020 ». Il a évoqué l'importance de la presse et des initiatives citoyennes dans la collection de preuves pour établir la vérité.