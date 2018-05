Loi sur le parrainage : la CDP prête à s’impliquer malgré son «incompétence»

La Cdp veillera au grain afin que les candidats aux prochaines élections n’abusent pas des données des électeurs qui auront à les parrainer. C’est la position de la présidente de la Cdp qui rappelle qu’elle ne restera pas les bras croisés.



«Dès l’instant où le parrainage implique la collecte de données personnelles des citoyens, la Cdp est compétente. Et la Cdp n’a pas à attendre que les choses démarrent. Au contraire, le devoir et la mission de la Cdp c’est de prendre les devants, d’informer, de sensibiliser», indique-t-elle sur Sud fm.



Et de poursuivre : «ce que nous allons faire du mieux que nous pouvons malgré notre incompétence et que nous allons continuer à faire, c'est de prévenir les candidats qui vont aller chercher et collecter les signatures, qu’ils vont collecter des données personnelles de citoyens sénégalais et que cela est encadré par la loi et qu’il y a une façon de le faire».



Ne comptant pas s’en arrêter-là, Mme Ndiaye indique que cette mission de veille fait partie de leur domaine de compétence : «C’est notre mission et nous la mènerons jusqu’au bout».