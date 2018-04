Loi sur le parrainage : les choses s’accélèrent à la Place Soweto

C’est ce jeudi que l’Assemblée nationale va définir le calendrier pour le passage de la loi relative au parrainage citoyen. C’est dans ce sens que deux réunions ont été programmées pour aujourd’hui. La première va concerner le bureau de l’Assemblée nationale. Cette structure doit, à l’issue de cette rencontre, refiler le bébé à la Conférence des présidents. Cette instance va à son tour se pencher sur le texte, avant de fixer le jour de son passage en plénière.



Et ce sera à cette occasion, que l’ensemble des députés seront appelés à dire si oui ou non, ils sont pour cette loi. Mais déjà, les parlementaires de l’opposition et les non-alignés ont fait savoir qu’ils ne la voteront pas.



D’ailleurs, des manifestations sont prévues le jour du vote, et les membres de la société civile ont promis de se joindre aux détracteurs de ladite loi, pour montrer leur désapprobation.