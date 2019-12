Louga : un mort et trois blessés graves dans un accident à 2 km de la ville

Une personne est morte et trois autres ont été grièvement blessées dans un accident de voiture, survenu à deux km de la ville de Louga sur la route nationale numéro 2. L’accident est survenue tout à l’heure vers 19 heures 10 minutes, rapporte Lougamedia.



L e choc a visiblement été très violent puisqu'un arbre a été même arraché. Selon nos sources, cette voiture, qui tentait de dévier un obstacle, avait quitté Saint-Louis pour se rendre à Dakar, a fini sa course dans le décor. « Il y a eu une grosse accélération, puis le bruit de pneus qui roulent très vite, et trois gros boums", a expliqué un témoin ».



L’un des quatre occupants du Peugeot 405 Cheikh Ibrahima SOW natif de Mbour est décédé sur coup, les trois autres ont été gravement blessés.



Le corps sans vie et les blessés ont été conduits à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.