Lutte contre le COVID-19: L’OMVS débloque 400 millions FCFA

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal a décidé de soutenir la lutte contre la pandémie du Coronavirus dans les 4 Etats membres de l’OMVS. Une contribution de cent millions (100 000 000) CFA a ainsi été versée cette semaine au profit des organismes nationaux (comité, agence…) chargés de gérer la crise sanitaire en Guinée, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal.



Selon le Haut-Commissaire Hamed Diane Séméga, c’est une initiative qui fait totalement sens, car « la solidarité est une valeur fondatrice de l’OMVS ; elle doit s’exercer à tous les niveaux et en toutes circonstances ». Les sociétés du système OMVS et le Haut-Commissariat avaient, dans un premier temps, déjà versé chacune une contribution dans leur pays-siège.



Cette initiative s’ajoute aux dispositions préventives internes prises au sein du système OMVS pour protéger les personnels tout en préservant autant que possible la bonne marche de l’institution.