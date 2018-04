Lutte contre les dérives du régime de Macky Sall : Le Cos/M23 lance la plateforme «Ninki Nanka»

Regrouper les différentes forces aussi biens politiques que de la société civile qui se sentent oppressées par le régime de Macky Sall est le veut de Abdourahmane Sow. Le président de la Commission orientation et stratégies (Cos/M23) qui a animé une conférence de presse vendredi, en a profité pour appeler les uns et les autres à rejoindre cette plateforme qu’il dénomme « Opération Ninki Nanka».



«L’opération Ninki Nanka consiste à inviter l’électorat populaire autour d’une plateforme pour qu’ensemble, une synergie puisse être créée avec les forces politiques et citoyennes afin de faire face à cette forfaiture lors du passage du projet de loi portant sur le parrainage au niveau de l’Assemblée nationale».



A l’en croire, cette loi n’est qu’un acte parmi tant d’autres posés par le chef de l’Etat Macky Sall et qui mettent à genou la démocratie que les Sénégalais ont tant souffert pour enfin en poser les jalons.





Selon lui, l’exemple de cette démocratie qui est en train de souffrir s’est encore manifestée avec la condamnation de Khalifa Sall, et le procès de Barthélémy Dias. M. Sow martèle qu’à l’heure où ces deux personnalités de l’opposition sont inquiétées par une «justice téléguidée», d’autres justiciables qui ont englouti des milliards vaquent tranquillement à leurs occupations puisque bénéficiant d’une protection que leur confère leur proximité avec le Président Macky Sall.