Lutte : les chocs Marley - Sokh et Zarco - Ada Fass en attraction ce weekend

L'Arène nationale va encore vibrer ce week-end. Les amateurs de lutte vont se régaler avec les deux affiches de feu prévues samedi et dimanche. En ouverture, Sokh de l'écurie Xam Sa Cossan sera opposé à Marley de l'écurie Pape Kane. Ce combat est organisé par Gaston Productions. Zarco et Ada Fass vont solder leurs comptes ce dimanche.



Sokh qui sort d'une défaite amère contre Franc aura à cœur de se relever et relancer sa carrière. En face, son adversaire capitalise le plein de confiance puisqu'ayant obtenu la victoire lors de son dernier combat, annonce Lii quotidien dans sa livraison du jour.



L'envie ne manquera pas pour les deux protagonistes qui vont livrer un nouveau derby entre Pikine et Guédiawaye. Le dernier en date avait été remporté par Boy Niang 2 (Pikine) aux dépens de Balla Gaye 2.



Le lendemain dimanche, les yeux seront rivés sur le choc entre Zarko et Ada Fass, ficelé par le promoteur Pape Abdou Fall (Paf Productions). Un combat qui promet dans la mesure où les deux lutteurs ont annoncé la couleur lors de leur différents face à face.