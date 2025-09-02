Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
M’Baye Niang rebondit chez un promu turc
Après une saison plutôt décevante à la Sampdoria, M’Baye Niang revient en Turquie. Après avoir passé les saisons 2023 et 2024 à Adana Demirspor, l’attaquant franco-sénégalais a rejoint Gençlerbirliği, promu en Süper Lig.

Voici le communiqué officiel du club :
 
«Gençlerbirliği a recruté l’attaquant de 30 ans M’Baye Niang, ancien joueur de la Sampdoria. Notre équipe a signé un contrat de deux ans avec le joueur, qui possède la double nationalité sénégalaise et française. M’Baye Niang, qui a également joué pour Adana Demirspor dans notre pays lors de la saison 2023-2024, a joué respectivement pour le SM Caen, Milan, Montpellier, Gênes, Watford, Torino, Rennes, Al-Ahli, G.Bordeaux, AJ Auxerre, Adana Demirspor, Empoli, Wydad et Sampdoria. Nous souhaitons la bienvenue à M’baye Niang dans notre famille et lui souhaitons du succès sous le maillot des Rossoneri»
Footmercato

Mardi 2 Septembre 2025 - 12:24


