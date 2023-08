MU : le mercato de Mason Greenwood pourri par Cristiano Ronaldo

Relaxé par la justice anglaise, Mason Greenwood ne portera néanmoins plus les couleurs de Manchester United. En effet, les Red Devils ont décidé de se séparer de l’attaquant anglais après avoir mené une enquête interne à son égard.



L’Anglais ne devrait pas poursuivre sa carrière en Premier League où son image a été ternie par les récentes accusations de viol et d’agression physique sur sa compagne dont il a fait l’objet, mais il dispose d’une porte de sortie en Arabie saoudite où Al-Ettifaq serait intéressé.



Mais à en croire The Sun, un départ de Mason Greenwood en direction de l’Arabie saoudite pourrait être compromis par Cristiano Ronaldo. Le joueur de 21 ans aurait ouvertement déclaré que la carrière du Portugais était "morte" quelques mois après son arrivée à Al-Nassr.



Furieux, l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin aurait « exhorté les patrons de la Ligue saoudienne à ne pas envisager de faire un geste pour son ancien coéquipier » selon le tabloïd britannique.