Macky Sall à ses ministres : "Il n'y a pas de vacances gouvernementales en 2020"

Le président de la République, Macky Sall, a informé ses ministres qu'il n'y aura pas de vacances gouvernementales pour l'année 2020. Il a fait cette annonce ce mercredi, lors de lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue en visio-conférence en raison de sa mise en quatorzaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus.



Dans la même foulée, le chef de l'Etat leur a demandé de ses ministres de « prendre toutes les dispositions idoines pour le fonctionnement adéquat des services de l’Etat et un retour rapide à la vie économique et sociale normale dans la sécurité sanitaire ».



Il a, par ailleurs, rappelé « l’impératif pour la Nation, d’engager, à partir de ce jour, 1er juillet 2020, « Un Semestre intense de Travail » pour stabiliser et relancer l’activité économique, la croissance et l’emploi dans le contexte du post COVID-19», peut-on lire dans le communiqué.