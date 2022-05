Macky Sall attendu à Tivaouane ce vendredi, dans la soirée

Initialement attendu samedi à Tivaouane, le chef de l’Etat sera finalement dans la ville ce vendredi, dans la soirée pour rencontrer les familles endeuillées suite à l’incendie ayant provoqué mercredi la mort de 11 bébés dans un hôpital.



Le chef de l’Etat sénégalais, président en exercice de l’Union africaine, séjourne actuellement à Malabo, en Guinée équatoriale, "pour conduire les travaux de deux sommets extraordinaires" de l’UA, prévus vendredi et samedi.



Il a décidé de quitter ses homologues plus tôt que prévu suite à l’incendie qui a emporté 11 bébés au service de néonatologie de l’hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy de Tivaouane (ouest).



Dans la foulée, le chef de l’Etat a décrété un deuil national de trois jours, à compter de ce jeudi, et nommé Marie Khémesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé publique, ministre de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement d’Abdoulaye Diouf Sarr.



Avec Aps