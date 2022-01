Macky Sall aux "Lions": "nous devons forcer ce destin qui nous tend les bras depuis des années"

Le président la République a remis le drapeau national aux 27 "Lions" convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations (édition 2021), qui se déroule au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022. Après avoir écouté les discours du capitaine Kalidou Koulibaly et de Augustin Senghor, le chef de l'Etat a pris la parole pour motiver et galvaniser Sadio Mané et ses coéquipiers.



Macky Sall dit être convaincu que le Sénégal possède l'une des meilleures équipes du continent "sinon la meilleure équipe". Ce, au regard des résultats obtenus ces dernières années avec une première place au classement FIFA en Afrique depuis plus de deux ans.



Le président de la République a appelé à l'unité derrière l'équipe nationale et appelé Aliou Cissé et ses joueurs à "forcer ce destin qui nous tends les bras depuis plusieurs années". Avant d'indexer Sadio Mané en ces termes: "Meune ngène ko nak Sadio Mané (Vous le pouvez Sadio Mané).



D'anciens internationaux étaient présents à la cérémonie de remise du drapeau national aux "Lions". Le chef de l'Etat a cité Boubacar Sarr "Locotte", Yatma Diop, El Haj Ousseynou Diouf, Kalidou Fadiga, l'ancien gardien de but Cheikh Seck et Lamine Diatta.