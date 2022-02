Macky Sall compte récompenser les "Lions" à la mesure de leurs efforts

Après avoir accueilli les « Lions » du foot à l’aéroport de Yoff ce lundi, le président Macky Sall les a donnés rendez-vous demain mardi à 16 heures au Palais. Le chef de l’Etat compte saisir cette occasion pour récompenser les champions d’Afrique, à la mesure de leurs efforts.



« C’est une grande équipe que vous avez battu. C’est dire combien votre sacre est méritoire. Nous vous disons merci cher Kalidou Koulibaly, chers Lions. J’aurais voulu d’ailleurs passer par chacun de vos noms individuellement. Mais je sais que le peuple vous attend et devez aller à sa rencontre », a dit le chef de l’Etat.



Macky Sall a donc donné rendez-vous aux champions d’Afrique demain mardi au Palais. «Demain je vous donne rendez-vous avec toute la République à partir de 16 heures pour vous dire ce que le Sénégal fera avec vous et vous récompenser à la mesure de vos efforts et de vos résultats ».



Une immense foule a accueilli les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, sacrée dimanche après sa victoire sur les Pharaons d’Egypte en finale de la CAN. De nombreuses personnalités de l’opposition ont aussi fait le déplacement pour répondre à l’appel du chef de l’Etat de venir accueillir les Lions.