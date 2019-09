Le chef de l’Etat, Macky Sall envisage un futur gouvernement de majorité élargie pour mettre en œuvre les recommandations qui seront issues des concertations nationales, d’après le quotidien « EnQuête », qui renseigne que les tractations sont bien en cours au Palais et dans les état-majors politiques.



La formation de ce nouveau gouvernement élargi est prévue à l'issue du dialogue dirigé par Famara Ibrahima Sagna. Seul bémol, le Parti démocratique sénégalais (Pds) et le Pastef de Ousmane Sonko qui ont boycotté le Dialogue national, ne seront pas partant, pour cette initiative.



Toutefois, le journal indique que le président Sall veut rééditer le coup d'Abdou Diouf des années 90. Mais, pour le moment, ce projet du chef de l'État semble achopper à cause de l'absence d'une structure commune de l'opposition et d'une forte personnalité comme Amath Dansokho qui incarne le leadership.