«Macky Sall est en train de payer 1.500 voire 2.000 milliards FCFA des dettes de Wade et Diouf », révèle le Directeur du Budget

Le Directeur du Budget, Moustapha Bâ, a relevé samedi que le président Macky Sall est en train de payer 1.500 voire 2.000 milliards FCFA des dettes contractées par l'État du Sénégal sous les régimes de Diouf et de Wade, lors d'une rencontre des cadres de la mouvance présidentielle.



« Le cours de la dette, c'est ce qu'on a décaissé et qu'on n'a pas encore remboursé. Dans le stock de la dette qui fait plus de 8000 milliards FCFA, le président Macky Sall est en train de payer 1.500 voire 2.000 milliards FCFA des dettes contractées sous le régime de Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Donc, la dette transcende les régimes », a-t-il expliqué.



Évoquant le programme de résilience économique et sociale (Press) estimé à 1.000 milliards FCFA, M. Bâ a donné quelques détails sur l'état d'exécution qui est reparti en deux parties. Il s'agit des dépenses décaissables de l'ordre de 628 milliards FCFA cash et des dépenses fiscales, c'est-à-dire la renonciation de recettes de l'État de l'ordre de 71 milliards FCFA, à peu près 372 milliards FCFA.



Ce qui montre selon lui, que l'ensemble des ressources nécessaires à la mise en œuvre adéquate de ce programme a été exécuté avec succès, compte tenu d'une mobilisation satisfaisante des ressources et aussi de la célérité des procédures de contractualisation.