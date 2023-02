Macky Sall jure : « Je ne laisserai personne détruire ce pays »

Le président Macky Sall a de nouveau mis en garde l’opposition sénégalaise, à la suite de violentes manifestations vendredi soir à Mbacké. Il a promis que personne ne « détruira » le Sénégal.



« Je ne laisserai personne détruire ce pays », a juré le président Macky Sall, lors d’une réunion nocturne, tenue de 3 heures à 5 heures du matin à la Gouvernance de Thiès avec les responsables de Bby.



Selon L’Observateur, le président Sall a réaffirmé l’engagement ferme de l’Etat à ne jamais fléchir, rappelant sa responsabilité entière dans la défense de l’Etat et de la sécurité des biens et des personnes.



A ce sujet le chef de l’Etat dira : « Quoi qu’il me coûte. Ce n’est pas négociable. Et, l’Etat fera ce qu’il à faire quand il le faudra », a-t-il promet devant les responsables de sa coalition.