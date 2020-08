Macky Sall ordonne un plan de sécurisation des produits chimiques dangereux au Sénégal

Certainement apeuré par l’explosion de Beyrouth ayant fait près de 170 morts et la révélation d’un stockage de nitrate d’ammoniac destiné au Mali au Port autonome de Dakar, le président de la République a évoqué mercredi en Conseil des ministres la problématique de la gestion des produits chimiques dangereux. Macky Sall a ainsi réclamé ce mercredi au gouvernement un plan national de sécurisation des dépôts de produits chimiques dangereux. «Le président de la République (…) a demandé au ministre de l’Intérieur de mettre en œuvre, en rapport avec le ministre de l’Environnement, un plan national de recensement, d’audit et de sécurisation des dépôts de produits chimiques dangereux», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Concernant «le suivi et la gestion des Sénégalais de l’extérieur», le chef de l’Etat «a demandé au ministre des Affaires étrangères (…) de procéder, d’ici fin décembre 2020, au recensement de nos compatriotes de la diaspora», ajoute le texte. Macky Sall a par ailleurs «évoqué l’impératif d’accélérer de façon significative la transformation de l’administration, ainsi que les réformes d’amélioration de l’environnement des affaires». Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, évoqué l’impératif d’accélérer, de façon significative, la transformation de l’Administration, ainsi que les réformes d’amélioration de l’environnement des affaires, en vue d’asseoir durablement la stabilité et les performances de l’économie nationale. Il s’est, à cet effet, félicité du rang stable du Sénégal, classé 3ème sur 39 pays, dans le rapport 2019 de la Banque mondiale sur l’évaluation des Politiques et des Institutions en Afrique (CPIA).