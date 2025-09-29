Macky Sall plaide à Washington pour une juste représentation de l’Afrique dans la gouvernance mondiale

L’ancien président de la République, Macky Sall, a pris part ce lundi 29 septembre 2025 à un panel organisé par l’Atlantic Council, un influent think tank basé à Washington D.C. Selon une publication faite sur sa page Facebook, l’ancien chef de l’État y a abordé « les grands enjeux mondiaux contemporains : politiques, économiques, financiers et environnementaux ».Macky Sall a profité de cette tribune pour défendre une plus grande place du continent africain dans la gouvernance internationale. « À cette occasion, j’ai plaidé pour une juste représentation de l’Afrique dans la gouvernance mondiale », a-t-il déclaré.Il a par ailleurs salué le rôle de l’Atlantic Council, qu’il a remercié « pour son leadership dans la réflexion stratégique » sur les questions globales.