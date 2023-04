Macky Sall réceptionne des équipements scientifiques pour 130 laboratoires pédagogiques

D’un montant global de près de 52 milliards de FCFA, ces équipements permettront de relever le niveau de l’enseignement pratique à travers les cent (100) laboratoires pédagogiques mais également d’assurer une recherche de qualité. Ils seront installés dans près de cent trente (130) laboratoires pédagogiques et de recherche au niveau des huit (8) Universités publiques, Ecole Polytechnique (EPT) de Thiès, Ecole supérieure Polytechnique de Dakar (ESP) et six (6) Instituts supérieurs d’Enseignement Professionnels (ISEP).



S’exprimant lors de la cérémonie de réception de cet important lot de matériels et d’équipements scientifiques, S.E. le Président Macky Sall, a précisé : “Ce programme prioritaire me tenait beaucoup à cœur, parce qu’il matérialise l’ambition que j’ai pour un Enseignement supérieur scientifique de qualité, qui répond aux exigences pédagogiques de son temps”.



En remettant ces équipements de dernière génération, le Président de la République souhaite consolider ce nouvel état d’esprit qui doit animer notre système d’enseignement-apprentissage pour le hisser à la hauteur de nos objectifs d’émergence.