Macky Sall reçoit des membres du collectif des recalés au parrainage ce soir, Mimi créée le malaise dans le groupe

Le Président Macky Sall a répondu à la lettre des « spoliés » pour leur annoncer qu'il est disposé à les recevoir ce soir à 18h au palais de la République. Les candidats se sont réunis mercredi pour voir la conduite à tenir. A l'issue de la rencontre, ils ont décidé d'envoyer une délégation de 15 personnes les représenter à l'audience.



La liste peut être allongée à l'issue d'une réunion qui se tiendra ce mercredi pour mettre la main sur les éléments de langage à utiliser devant le chef de l'Etat : libération des détenus politiques, élection inclusive, libre et transparente.



Parmi les 15 personnes annoncées, le journal Les Echos nous apprend que Cheikh Bamba Diéye et De Cheikh Tidiane Gadio en font partie. Et que ça sera aussi sans Bougane Gueye Dany, Dr Abdourahmane Diouf encore moins le député Abdou Bara Mbacké Doly.



Aminata Touré, de son côté a très tôt, annoncé les couleurs. Dans un post publié sur sa page Facebook, elle dit ne pas être intéressée par une rencontre avec le Président Macky Sall.



"Je ne suis en aucune manière intéressée par une rencontre avec @Macky_Sall qui m’a illégalement renvoyé de l’Assemblée et fait annuler mes dizaines de milliers de parrains pour m’éliminer de l’élection présidentielle", a-t-elle écrit.



Avant de poursuivre: " Tout ce qu’il reste à faire à Macky Sall c’est de respecter la date officielle de l’élection présidentielle du 25 février, d’organiser des élections libres et transparente et de libérer les milliers de prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons".



Pour la Présidentielle de Février 2024, Aminata Touré affirme que " l'opposition devra s’unir pour battre son candidat Amadou Ba dès le 1er tour et engager notre pays sur le chemin du changement véritable".