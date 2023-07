Macky Sall va "s'attaquer à l'administration sénégalaise"

L’annonce a été faite hier mercredi, en marge de la rencontre avec le Secrétaire exécutif national (Sen) Apr (Alliance pour la République). Le président de la République, Macky Sall, a annoncé qu’il va s’attaquer à l’administration sénégalaise.



« Il faut réformer l’administration sénégalaise parce qu’elle est maintenant dans la création de clan, le captage de fonds. Cela appauvrit les gens et rend davantage la répartition des ressources moins équitable », a pesté le chef de l’Etat.



A qui s’adresse Macky Sall ? Il faut souligner que plusieurs responsables de Pastef Les Patriotes notamment Bassirou Diomaye Faye, (ex Secrétaire général) et Biram Souley Diop, administrateur du parti, sont dans l’administration et plus précisément à la Direction des Impôts et Domaines.