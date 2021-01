Macky Sall vient de promulguer la loi portant modification de l'état d'urgence et l'état de siège

A ce jour, 23. 392 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 19. 531 guéris, 536 décédés et donc 3.324 sous traitement.

Le ministre sénégalais de l'Intérieur Antoine Félix Diome a annoncé lundi soir la prorogation du couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès pour une durée de huit (8) jours pour lutter contre la recrudescence de la pandémie de COVID-19. Et le président Macky Sall vient de promulguer ce mardi la loi 69-29 portant modification de l'état d'urgence et de l'état de siège.Le 6 janvier, Macky Sall a décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin. Selon la loi sénégalaise, l'état d'urgence ne peut durer que 12 jours sans l'accord de l'Assemblée nationale.L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté, lundi dernier, un projet de loi portant modification de l'état d'urgence et de l'état de siège.