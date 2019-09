Macky annonce un séminaire gouvernemental les 6 et 7 septembre

Le chef de l'Etat Macky Sall a annoncé, ce mercredi 4 septembre, lors de la réunion du Conseil des ministres, la tenue d'un séminaire gouvernemental pour, dit-il, renforcer l’activité gouvernementale. Ladite rencontre qui portera sur "des thématiques stratégiques (accélération de la mise en œuvre de la phase II du PSE, réformes institutionnelles et administratives, gestion budgétaire, rationalisation de la dépense publique, etc.)", se tiendra les 6 et 7 septembre 2019.



Par ailleurs, le président de la République s’est félicité "des mesures déjà prises en matière de rationalisation significative des dépenses de téléphonie fixe et mobile et il demande au Gouvernement de poursuivre les mêmes efforts dans d’autres secteurs".