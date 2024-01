Macky aux justiciables: « la protection de la vie privée n’exclut pas la possibilité pour l’Etat d’infléchir certaines règles..."

La question de la protection de la vie privée a été longuement débattue lors de la rentrée des Cours et Tribunaux tenue ce jeudi à Dakar. Le chef de l'Etat Macky Sall qui a présidé l’audience a fait savoir que « la protection de la vie privée n’exclut pas la possibilité pour l’Etat d’infléchir certaines règles à des fins d’intérêt général, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ou réprimer certaines formes de criminalité ».



Avant d’ajouter que cette question n’incombe pas « seulement à l'État ». Et qu’elle s’impose aussi au milieu « socio professionnel privé pour préserver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, et établir une relation de confiance et de respect mutuels entre l’employeur et l’employé. »



La même exigence s’applique pour le Président Sall « aux procédures judiciaires, de l’enquête jusqu’au jugement, afin de protéger l’intimité et la dignité des personnes poursuivies et des témoins, s’agissant notamment des informations qui touchent à la vie privée ».