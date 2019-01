Macky demande aux recalés du parrainage de se joindre à lui pour participer à la Présidentielle

Le Président Macky Sall s'est exprimé mercredi, dans une audience avec les maires de la coalition Benno Bokk Yakaar, sur les premiers résultats des vérifications des signatures pour le parrainage. Et c'était pour railler les candidats recalés par les 7 sages du Conseil constitutionnel.

Sur un ton moquer, Macky Sall a demandé à ceux qui n'ont pas pu passer le cap du parrainage de ne pas lui en vouloir. Et mieux, de se joindre à lui pour aller ensemble à la Présidentielle de 2019. "Ceux qui espéraient arriver à la course présidentielle, et qui malheureusement ont été bloqués par le parrainage, ils peuvent venir participer avec nous aux élections. Je tends la main à tout le monde, ceux qui critiquent comme ceux qui jettes des pierres, parce que c'est le Sénégal qui nous intéresse", a déclaré le chef de l'Etat