Macky rassure au Forum Invest de l'Apix: "les fondements de notre économie restent solides"

Le Forum « Invest in Senegal » s’est ouvert jeudi, au Centre international de conférence Abdou Diouf ( Ucad) de Diamniadio (Dakar). Le président de la République, Macky Sall, qui a présidé la cérémonie, n’a pas manqué de démontrer la solidité de notre économie.



« Malgré une conjoncture mondiale particulièrement difficile, les fondamentaux de notre économie restent solides. Elle figure parmi les plus dynamiques de l’Afrique subsaharienne, avec un taux de croissance de plus de 6% depuis la mise en œuvre du Pse (Programme Sénégal émergent) », a déclaré le chef de l’Etat devant plusieurs autorités dont le vice-Président Ivoirien Tiémoko Meyliet Koné, représentant le Président Alassane Ouattara, invité d’honneur.



Mais, a regretté Macky Sall, cette « performance a été seulement freinée par la survenue brutale de la pandémie ». Avant d’invoquer « les perspectives d’exploitation de nos ressources gazières et pétrolières » qui, s’est-il félicité, ont fait que : « nos projections de croissance se situent au-delà de 8% ».



C’est la raison pour laquelle, a demandé le chef de l’Etat, « nous devons continuer à investir dans d’autres secteurs clefs comme l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’artisanat, les mines, le bâtiment et les travaux publics, le tourisme l’éducation, la santé, y compris l’industrie pharmaceutique, et les Tic ».



Macky Sall a profité de son speech pour réitérer son appel à la paix et à la stabilité du pays. « Notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c’est d’abord la paix, la sécurité, la stabilité et l’Etat de droit ».