“Madiambal s’est rendu de lui-même à la police”, affirme Bachir Fofana

Bachir Fofana a tenu à clarifier la situation concernant Madiambal Diagne, après la diffusion d’informations faisant état de son interpellation en France. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a formellement démenti toute arrestation du journaliste et patron de presse.



« Madiambal Diagne n’a jamais été cueilli ni arrêté. Il n’a pas été interpellé par les éléments du commissariat des Yvelines. Et ce n’est pas une arrestation pour l’exécution du mandat d’arrêt international lancé contre lui », a précisé Bachir Fofana.



Selon lui, Madiambal Diagne a pris l’initiative de se présenter volontairement aux autorités françaises, accompagné de ses avocats. « La vérité est que Madiambal a pris les devants et s’est rendu de lui-même, accompagné de ses avocats, à la police pour leur informer de sa présence sur le sol français. Il a été auditionné puis il rentre chez lui », a-t-il ajouté.