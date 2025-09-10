Mairie de Dakar : Abass Fall appelle à la "performance" et à la "concertation" pour une ville plus inclusive

Lors de la cérémonie de passation de service qui s'est tenue ce mardi, à l'hôtel de ville, le nouveau maire de Dakar, Abass Fall, a livré un discours ambitieux, axé sur la performance, la concertation et le dépassement des clivages politiques.



Remerciant d'abord son prédécesseur, Ngoné Mbengue, pour avoir su « préserver l’élan de service républicain dans un contexte très difficile », Abass Fall a posé les bases de son mandat. Il a insisté sur le fait que la confiance des dakarois ne se nourrit pas de promesses, mais de « résultats tangibles ». C'est pourquoi il s'est engagé, non pas par une simple promesse, mais par un « engagement » à travailler dans la « concertation, le respect mutuel et la sérénité ».



Le maire a clairement indiqué que « l’heure n’est plus au clivage politique, mais à la recherche de performance ». Pour lui, la ville de Dakar doit devenir un modèle de « municipalité performante ».



Conscient des défis de l'administration municipale pour avoir été premier adjoint au maire, Abass Fall a fait une remarque poignante sur la rémunération des agents. « Quand j’ai vu le salaire des gens qui travaillent ici, je me suis dit voilà pourquoi l’administration municipale n’est pas aussi performante qu’on aurait souhaité », a-t-il déclaré.



Le nouveau maire s'est engagé à faire de Dakar une municipalité adaptée à son environnement, tout en axant ses efforts sur la satisfaction des préoccupations de ses habitants. Il a également réaffirmé sa volonté de travailler en synergie avec l'État central, car « la ville de Dakar ne peut prospérer que dans une synergie intelligente pour apaiser les autorités locales et centrales ».



Pour Abass Fall, il est impératif que les acteurs de la capitale « dépassent les mesures de rivalité pour privilégier l’intérêt supérieur » de la population. Il a annoncé qu'une ère nouvelle s'ouvrait pour la capitale, « sous le sceau d'un progrès partagé et de la justice sociale ». Les ambitions sont vastes, de l'assainissement à la mobilité urbaine, en passant par la culture, l'éducation et l'action sociale.



Bien que conscient de l'ampleur des ressources nécessaires, il se dit confiant, car Dakar regorge « d'énergie, d'intelligence et de ressources remarquables ». Il a conclu son discours en rappelant aux Dakarois que ce mandat est le leur, qu'ils en seront les premiers acteurs et bénéficiaires, mais aussi les premiers évaluateurs. « Ensemble, dans l’unité et la discipline collective, nous tracerons la voie d’une capitale plus moderne, plus inclusive, plus rayonnante », a-t-il lancé.