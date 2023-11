Mairie de Dakar: Barthelemy Dias veut revoir la politique sociale à la baisse

Le maire de Dakar Barthelemy Dias qui accordait une grande part au social veut revoir ses priorités. Si le Conseil municipal est d’avis avec M. Dias, la politique sociale de la mairie de Dakar va changer de Cap durant l’année 2024. « On avait prévu 3 milliards et nous les avons dépassés avec les prises en charge et les secours. C’est trop, il faut réfléchir sur des mécanismes ou les bourses pourront aller qu’aux populations dakaroises et c’est ce qui est difficile… On donne des bourses aux nécessiteux », a soutenu Barth lors de la session d’ouverture ordinaire pour l’examen du budget de l’année 2024 de la Mairie de Dakar qui a démarré mardi.



Pour le Dias-fils, « si l’on décortique bien le budget de la mairie de Dakar, on se rend compte qu’il y a beaucoup d’argent qui aurait pu aller ailleurs. Il faut essayer de voir comment investir dans chaque commune entre 500 millions et un milliard. Il nous faut faire des arbitrages parce que le social, c’est bien, mais la Mairie ce n’est pas la Croix-Rouge », dixit Barthelemy Dias.



Il a par la même occasion invité les maires des communes à réclamer leur part du budget. «Venez prendre votre part de projet de ville, venez défendre vos projets à l'inter commission.»



Toujours dans son élan de revoir à la baisse ses priorités sociales, le maire de Dakar estime que « les 600 millions que l’on distribue pour les secours de la Tabaski, si vous voulez continuer, c’est à vous de voir, mais sachons que 600 millions peuvent construire un lycée. C’est bien de donner 40.000 FCFA aux personnes, mais je crois que ne pas en recevoir n’empêchera personne de fêter sa Tabaski et il en est de même pour la journée de solidarité », a souligné Barth.