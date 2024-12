Mairie de Dakar : Ngoné Mbengue, militante de Taxawu Sénégal, assure l’intérim

A dire que Barthélémy Dias n’a pas totalement quitté la mairie de Dakar. Et ce, malgré la constatation de sa démission par le préfet de Dakar, en vertu de l’article 277 du code électoral.



Pour cause, c'est sa première adjointe, Ngoné Mbengue qui assure l'intérim de son "frère". C'est le détail qui n’échappe pas : Barthélémy Dias et Ngoné Mbengue partagent une même appartenance politique, celle de Taxawu Sénégal, le mouvement dirigé par l’opposant Khalifa Ababacar Sall.



D'ailleurs dans sa prise de parole, elle a promis de continuer les travaux entrepris par Barthélémy Dias.