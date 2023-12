Mairie de Kolda : le Conseil municipal vote un budget de plus de deux milliards FCFA

Le Conseil municipal de Kolda a procédé, jeudi, au vote du budget 2024 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 000 946 339 francs Cfa.



La part réservée au fonctionnement est de 559.200 000 francs Cfa contre 1 441.746.339 francs Cfa pour l’investissement, rapporte l’APS.



Les Conseillers municipaux ont décidé de mettre l’accent sur les secteurs comme la santé, l’éducation, l’hygiène et l’assainissement, le sport, la culture, la voirie, l’éclairage etc.