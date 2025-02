Mali : Des mercenaires de Wagner accusés d’avoir tué une vingtaine de civils

Le Mali est devenu une zone de fortes tensions. Une vingtaine de civils ont été tués lundi à l’aube dans le nord du pays quand leurs véhicules ont été pris pour cible, ont affirmé des sources locales. Ces dernières ont accusé des mercenaires du groupe russe Wagner et des militaires maliens, l’armée malienne évoquant de son côté une « série d’accrochages » avec « des groupes armés terroristes ».



Selon ces sources locales, des personnes migrantes voyageant clandestinement vers l’Algérie figurent par les victimes. Un parent du chauffeur d’un des deux véhicules de transport routier, contacté à Gao, principale ville du nord du Mali, a confirmé cet incident meurtrier.



« Le chauffeur du premier véhicule est mon cousin. Le 16 février, il a quitté Gao chargé d’aventuriers (candidats à l’émigration clandestine vers l’Europe) et de nomades », a déclaré cet habitant sous couvert d’anonymat. « De Gao, ils allaient vers l’Algérie. Ils sont tombés sur un groupe de mercenaires Wagner et de quelques militaires maliens qui ont tiré sur eux. Dans la première voiture tout le monde est mort. Mon cousin aussi », a-t-il rapporté. Citant un rescapé du second véhicule également pris pour cible mais qui a pu fuir, ce parent du chauffeur a ajouté qu’il « y a eu plusieurs morts dans le deuxième véhicule aussi ».