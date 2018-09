Mamadou Diop Decroix-rejet du recours de l’opposition : «nous n’arrêterons pas de nous battre»

Le rejet de leur recours par la Cour Suprême n’y fera rien, l’opposition est déterminée à poursuivre le combat pour «un processus électoral fiable » et, par tous les moyens. Mamadou Diop Decroix, le Secrétaire général d’And-Jëf (AJ), un des leaders du camp adverse au régime de Macky Sall est d’avis que ce combat est nécessaire puisqu’il n’est pas question de laisser la latitude au chef de l’Etat de faire moins que ses prédécesseurs.

Mais, malgré ce rejet, le leader d’AJ pense que c’était important de tenter le coup, même s’ils n’étaient pas convaincus d’obtenir gain de cause.



«Il est clair que toutes ces batailles qui sont en train d’être menées dans le pays, finiront bien quelque part et donc le moment venu, il sera important effectivement que l’opposition puisse montrer que jusqu’à la fin, elle a pris en considération la justice et la loi. Et il sera également prouvé le moment venu, que c’est parce que la justice n’existe plus dans le pays que nous allons vers les difficultés dont tout le monde parle».



M. Diop de poursuivre sur Sud Fm : «Nous ne demandons pas l’impossible. Ce que nous demandons, c’est ce que Me Abdoulaye Wade avait fait, c’est ce qu’Abdou Diouf avait fait et c’est ce que nous voulons que Macky Sall fasse, parce que c’est cela qui permet aux Sénégalais de choisir le prochain président de la République. Nous n’arrêterons pas de demander cela, et nous n’arrêterons pas de nous battre pour avoir gain de cause».