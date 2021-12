Le député Mamadou Lamine Diallo exige l’examen en Commission des finances du budget de l'Assemblée nationale. Il a indiqué au ministre Amadou Hott qu’il ne votera pas son budget.



« Monsieur le Ministre, ça ne vous surprend pas si je dis que je ne vais pas voter votre budget. Il y a un aspect qui est illégal. C'est le budget de l'Assemblée nationale. Ce budget doit être examiné en Commission des finances. Je le dis depuis très longtemps. On refuse de le faire. Mais moi, ça, je vais continuer à le marteler jusqu'à ce qu'un jour on accepte de respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale », tonne Mamadou Lamine Diallo.



Mieux, ajoute-t-il : « Monsieur le Ministre la Commission de la comptabilité et du contrôle, le Président vient de partir et n’a jamais regardé les dépenses, n'a pas fait des rapports à l'Assemblée nationale sur les dépenses de l'Assemblée nationale. C'est inacceptable, ce n'est pas normal. Je continuerais de le répéter, je ne voterais pas ce budget ».