Mamadou Lamine Diallo promet de libérer Ousmane Sonko et tous les détenus politiques une fois élu président de la République

Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki promet de libérer Ousmane Sonko et tous les détenus politiques une fois élu président de la République. Face à la presse mardi, le candidat à l’élection présidentielle de 2024 n’a pas manqué de dénoncer la recrudescence de l’immigration irrégulière et la situation qui prévaut à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).



« Moi président de la République, je vais libérer Ousmane Sonko, tous les détenus politiques ainsi que les sympathisants et responsables de Pastef », a dit Mamadou Lamine Diallo lors de l’inauguration du siège du mouvement Tekki.



Pour le député, c’est une honte pour la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) avec son slogan, un Sénégal pour tous. Pire, selon lui, c’est une « tragédie que vit notre jeunesse qui n’a plus espoir en notre pays ».



« Pendant ce temps, le gouvernement affiche une indifférence qui traduit leur manque de courage patriotique. Le ministère des Finances dépense, à coup de centaines de millions pour la campagne déguisée en tournées économiques de Amadou Ba. Ces dépenses sont soigneusement cachées au peuple et aux députés », a-t-il dénoncé.



Le président du mouvement Tekki a déploré la situation à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). « N'ayons pas le complexe d'apprendre à nos jeunes les valeurs qui ont soutenu les bases de notre pays. Par exemple, apprendre la protection de l'environnement depuis le primaire va inculquer une citoyenneté notoire chez les mômes qui vont grandir avec. L’éducation doit aussi toucher les daara avec une modernisation. Je ne soutiens pas les daara sauvages, on doit avoir une idée de ceux qui enseignent à nos enfants. Nous avons des familles religieuses de référence, il faut les impliquer », a-t-il soutenu.



Le député promet de supprimer les accords de pêche qui selon lui, sont des « bricolages avec des pays avec qui on n'a pas de relations diplomatiques ». Il souligne que ces accords « doivent aussi sauter ».