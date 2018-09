Mame Boye Diao répond au rappeur Nitdoff qui a sévèrement critiqué Macky Sall (Contribution)

A toi Nitdoff



Ton post m'a beaucoup fait sourire quant au diagnostic que tu fais sur la gouvernance du président Macky Sall. Je ne réponds pas aux attaques au bas de la ceinture du genre " Da niou liguey sénégalais yi" car cela ne mérite aucune réponse. Sur la danse de Macky Sall que moi je définis comme back que nous autres sénégalais connaissons dans nos valeurs culturels je suis étonné qu'un homme qui a fait de la musique son métier s'offusque de la danse de quelqu'un.



Si tu y croyais vraiment même si tu es dans la culture urbaine j'aimerais que tu me dises ce que tu ressens quand tes fans dansent au son de ta musique. Et puis c'est quoi ce complexe? Quand Nelson Mandela ou Barack Obama références du monde libre dansent ça ne gêne personne d'entre vous. Voilà le Sénégal de la fausse pudeur et de l'indignation mal placées.



Sur le bilan que tu dis faible renseigne toi un peu et documente toi car le bilan de cet homme en 7 ans est comparable pour certains secteurs aux bilans cumulés des différents régimes qui se sont succédé à la tête de ce pays. Pour les autres secteurs ce bilan dépasse de loin les 12 ans du régime précédent.



Renseigne-toi, pour te donner 3 exemples, seulement sur le nombre de lits que le régime de Macky a réalisé dans nos campus sociaux. Renseigne toi aussi sur le nombre de km d'autoroute, de ponts etc. Renseigne-toi enfin sur les performances des récoltes de nos paysans soutenus avec vigueur dans le processus agricole. Renseigne-toi enfin sur les fortes mesures sociales. Inondations tu dis? Pour ta gouverne Renseigne-toi sur les conséquences des pluies qui sont meurtrières même dans les pays les plus développés.



Le Japon, la France ou l'Inde te suffiront pour comprendre qu'on ne peut rien contre mère nature. Mais ce qui est important c'est la réactivité du régime pour y faire face. Nous avons hérité d'un Sénégal où, dans la banlieue les eaux de pluie d'une saison se retrouvaient mêlés, l'année d'après, sur les routes et dans les quartiers, celle de la saison de pluies de l'année d'après et dit nous si tu retrouves ça encore. Sur les libertés publiques mon gars, rappelle toi que ce sont les sénégalais qui ont fait de la reddition des comptes une supériorité. Sans entrer dans un procès en cours.



Je te demande un peu de patience et tu nous diras si le droit a été dit dans cette affaire sans passion et sans calcul politicien. Sur la santé mon gars les sénégalais se soignent tous les jours, les plus démunis sont soutenus avec la couverture maladie et la plan SESAME pour les plus âgés d'entre nous. Ce qui doit importer c'est l'accès des sénégalais aux soins de santé mais quand même mon gars consent que selon les pathologies les soins de santé sont chers autant dans notre pays que partout dans le monde.



PS. Je ne t'ai pas fait un bilan car un post ne suffirait pas. Je réponds juste à ton indignation dirigée et partisane.