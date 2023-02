Mame Mbaye Niang : « Si Ousmane Sonko sort un rapport qui m’épingle, je démissionne et me constitue comme détenu »

Le procès en diffamation opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang a été renvoyé au 16 mars 2023, à la demande du bâtonnier de l’ordre des avocats . En conférence de presse au siège de l’Alliance pour la République (APR), Mame Mbaye Niang n’a pas raté le leader de Pastef. Il a soutenu que si Ousmane Sonko sort un rapport qui l’épingle, il démissionne et se constitue comme détenu.



« Il est venu au tribunal aujourd’hui pour demander le report du procès. Je n’ai pas besoin d’avocats, le jour où Ousmane Sonko sort un rapport qui épingle Mame Mbaye Niang, peu importe le rapport, que ce soit le rapport de l’ IGF, de l’IGE, de la Cour des comptes, du FBI et de la CIA, quel que soit le type de rapport, je démissionne et je me constitue comme détenu », a déclaré Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, au cours de la conférence de presse au siège de l’APR à Mermoz.



Qui ajoute : « Aujourd’hui, il a fini de prouver son incompétence. Lui qui se vante d’être sorti de l’ENA, son comportement et son discours ont terni la réputation de l’Ecole nationale d’Administration. Malgré toutes ses accusations, c’est aujourd’hui qu’il a su que je n’ai jamais été coordonnateur du Prodac. C’est un manipulateur et un menteur. J’ai honte pour ces cadres qui ont choisi cet homme qui veut devenir président de la République ».





Présent à côté de Mame Mbaye Niang lors de la conférence de presse, Abdoulaye Sow, membre de l’APR et de la coalition Bokk Yaakaar, a indiqué que leur camarade ira jusqu’au bout de son combat.



« Nous de la coalition, nous pouvons vous rassurer que Mame Mbaye Niang ne reculera pas, ne lâchera rien du tout il ira jusqu’au bout de son combat avec nous pour que justice soit faite, et soit dit le droit dans toute sa beauté. Cette bataille sera menée dans le respect absolu des règles et lois en vigueur au Sénégal avec le soutien actif de tous les militants que nous sommes, mais aussi de tous les Sénégalais épris de justice et de droit », a soutenu le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.