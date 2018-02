Mame Mbaye Niang répond à Idy : "Il faut comprendre sa stratégie, il avait dit que le Président Macky Sall..."

L’actuel ministre du Tourisme ne rate pas le leader de Rewmi. Après la sortie d’Idrissa Seck demandant au Président de la République de publier les termes de l’accord sur le gaz et d’autres dossiers, Mame Mbaye Niang estime que l’ancien Premier ministre n’a pas de leçon à donner. Il déclare "la sortie dimanche prochain d’un document pour répondre à toutes les attaques d’Idrissa Seck. Qu’il éclaire déjà la lanterne de l’opinion sur sa recherche, avant de s’attaquer au Président", dit-il.



Selon Mama Mbaye Niang, « il faut comprendre la stratégie d'Idrissa. C’est quelqu’un qui avait dit que le Président Sall avait vendu le gaz et le pétrole de ce pays. Et que sa famille en bénéficiait. Vous constatez avec moi qu’on continue à signer des accords et que le processus n’a jamais été bouclé. Nous devrions, et particulièrement la jeunesse de ce pays, se remémorer de ce que Idrissa disait dans le temps. Voila quelqu’un qui se contredit, qui se dédit et qui continue à se dédire».



Le ministre du Tourisme au micro de Zik Fm a souligné que l’ancien Premier ministre «n’a pas de moral. Parce que son comportement le justifie. Comment est-ce que vous pouvez comprendre, un monsieur qui dit jusqu'à l’extinction du soleil, vous ne retrouverez pas un sou illicite. On parvient à démontrer qu’il a 24 comptes bancaires et particuliers dans une banque à scandale connu de tous », fulmine l’apériste.



S’interrogeant toujours, Mama Mbaye Niang ajoute : « Comment est ce que vous pouvez comprendre un monsieur qui dit que l’enseignement, l’éducation au Sénégal, au moment où il été Premier ministre demandait au Président Wade de laisser les vacataires en tant que vacataire, parce qu’ils l’ont choisi. Quelqu’un qui triche sur son CV ose parler d’éducation ».