Mamoudou Ibra Kane invite le F24 à mettre fin à la boulimie foncière, une fois au pouvoir

Mamoudou Ibra Kane membre du mouvement des Forces vives de la nation (F24) et leader du mouvement citoyen « Demain, c'est maintenant Dcm », exprime sa solidarité aux populations de Ngor. Il invite le F24 à mettre fin à la boulimie foncière, une fois au pouvoir.





« J’ai une pensée pour les populations de Ngor, une pensée pour tout le peuple sénégalais. Par rapport à la question foncière, il faut que nous mettions fin à la boulimie foncière et financière dans ce pays parce que ce n’est pas acceptable », a-t-il dit lors du rassemblement du F24 à la Place de la Nation.





S’exprimant sur la question du mandat, le leader du mouvement Dcm invite l'opposition à mettre fin aux discours sur la troisième candidature, une fois au pouvoir.



« Vous les leaders (opposition), demain quand le Sénégal sera entre nos mains, nous ferons de sorte qu’on ne parle plus de troisième candidature. C’est très important, que nous les signataires de cette charte F24 que nous nous engageons à bannir définitivement de nos discours et de nos actes cette histoire de candidature parce que c’est le développement du Sénégal qui importe », a soutenu Mamoudou Ibra Kane.