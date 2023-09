Manchester City veut déjouer les plans du Real Madrid pour Haaland, Paul Pogba a la cote en Arabie saoudite

Manchester City ne veut pas voir Haaland partir au Real Madrid, deux clubs de Saudi Pro League veulent recruter Paul Pogba et une nouvelle polémique touche la sélection allemande, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



City va blinder Haaland



D’après le Daily Star, Manchester City devrait offrir à Erling Haaland un salaire de base de 600 000 £ par semaine s’il prolonge son contrat avec eux au-delà de 2027. Cela équivaut à une énorme augmentation de salaire de 60,5%. On rêve tous d’une telle augmentation. Il deviendrait le 8ème joueur le mieux payé au Monde. Le but est de faire sauter sa clause libératoire prévue pour 2023, et ainsi éviter de le voir rejoindre le Real Madrid ou l’Arabie saoudite l’été prochain. D’ailleurs d’après Marca, le club espagnol ne compte pas mettre en péril sa stabilité financière, et ne devrait donc pas se lancer à l’assaut du coûteux Erling Haaland. Les dirigeants ont tranché, entre Mbappé et Haaland, ce sera le Français. L’idée de le voir arrivé libre l’été prochain plaît beaucoup plus à Florentino Pérez. Ce qui est sûr, c’est que les deux hommes ne seront pas recrutés la même année.



Paul Pogba a une ouverture en Arabie saoudite

En lisant La Gazzetta Dello Sport ce matin, on apprend que Paul Pogba est devenu l’une des cibles prioritaire des clubs saoudiens Al-Ahli et Al-Ittihad. Ils pourraient tous deux faire une offre pour l’international français de 30 ans avant la fermeture du mercato saoudien. Allegri compte encore donner du temps de jeu à la Pioche contre Empoli ce soir, mais s’il déçoit, les dirigeants pourraient envisager son départ en cas de grosses offres.



La colère de Kimmich

Ce qui fait les gros titres en Allemagne, c’est la nouvelle polémique qui touche l’équipe nationale. Dans un documentaire sur la Nationalmannschaft prochainement diffusé sur Amazon Prime, on peut voir et surtout entendre Niklas Süle se disputer avec Joshua Kimmich. Le joueur du Bayern reproche à Süle de l’avoir insulté pendant le choc de Ligue des Nations contre l’Angleterre joué au stade de Wembley il y a un an. «Comment me parles-tu sur le terrain ?», lance Kimmich à Süle, qui lui répond : « Ne me parle pas de respect. Ne discute pas avec moi ! Je serai le dernier à ne pas parler avec respect.» Pas sûr qu’ils partent en vacances ensemble.