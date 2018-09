Manifestation de l’opposition : un responsable du Rewmi évacué d’urgence à l’hôpital pour…

La manifestation de l’opposition qui s’est déroulée le mardi dernier continue de faire jaser. En effet, hormis l’évanouissement annoncé de Mamadou Diop Decroix, un autre blessé a suscité l’émoi et la frayeur aussi bien des chefs du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) qui étaient gardés au niveau du Commissariat central.



En effet, annonce le journal «Les Echos», Alain Idrissa, responsable de Rewmi en Chine, a été évacué d’urgence dans une structure sanitaire au milieu de la nuit, suite à une blessure aux cotes pour effectuer une radio. Finalement, M. Idrissa est revenu au commissariat avec des ordonnances.



La tentative de sit-in de l’opposition a été rudement réprimée par les limiers. Et plusieurs de ses organisateurs dont Oumar Sarr, Déthié Fall, Mamadou Diop Decroix, Thierno Bocoum, ont été appréhendés et amenés au commissariat central où ils ont passé la nuit. Ils seront libérés le lendemain, très tôt le matin.